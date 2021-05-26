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Врачи опровергли связь между зеванием и инфарктом

Lenta.ruиещё 1
9 часов назад
Руководитель службы «СТОП-инсульт», доктор медицинских наук, профессор Евгений Широков заявил, что зевание является самопроизвольным процессом в организме, оно не связано с внешними признаками, поэтому не может быть предвестником инфаркта или инсульта. Об этом пишет РБК.
Врачи опровергли связь между зеванием и инфарктом
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Один человек в группе зевает, и люди рядом с ним чаще всего тоже начинают зевать. Это говорит о том, что если бы это был механизм, связанный с индивидуальными нарушениями кровообращения, он не мог бы передаваться другим людям»,
— отметил специалист.
По его словам, природа этого явления до сих пор не выяснена, оно может возникать по разным причинам, рефлекторно и во взаимосвязи с питанием. Например, человека одолевает зевота после обильного приема пищи или при сонливости, а иногда без видимых обстоятельств.
Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Курского медицинского университета Рустем Гайфутдинов также заявил, что зевание не рассматривается как предвестник инфаркта или инсульта. Он добавил, что признаком острого нарушения кровообращения являются головная боль, головокружение, слабость, ухудшение речи, движений или зрения.
ЗОЖ,Евгений Широков,
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