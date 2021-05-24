Почему сало на самом деле полезно

Такой продукт, как сало, многим подсознательно кажется вредным. Говорят, что сало — это сплошной холестерин и насыщенные жиры. Однако, как оказалось, на самом деле сало обладает целым списком полезных свойств.

Так, в 2018 г. агентство «BBC Future» включило сало в список 100 самых важных продуктов питания. Из-за полезных веществ ему присудили 73 балла из 100.

Ранее сало подвергали критики из-за высокого содержания насыщенных жиров, которые, как считалось, вызывают атеросклероз сосудов. Но в 2017 году были опубликованы результаты масштабного исследования, в ходе которого ученые наблюдали 35 тыс. человек в 18 странах на протяжении семи лет. Результаты исследования показали, что сало не вредно для здоровья.

Кроме того из жиров в сале 61% являются полезными и защищают сосуды от атеросклероза.

Кроме того, польза сала заключается в жирорастворимых витаминах А, E и D, в арахидоновой кислоте, входящей в состав клеточных мембран, в ферменты сердечной мышцы. Именно эта жирная кислота активизирует иммунный ответ организма на вирусы и бактерии, участвуя в холестериновом обмене. В сале арахидоновой кислоты намного больше, чем в большинстве продуктов.

Многие считают, что сало – «тяжёлый» продукт и плохо усваивается организмом. Однако на самом деле температура плавления, например свиного сала – 29-35 градусов (намного меньше, чем в говяжьем и бараньем жире). А все жиры с температурой плавления ниже 37 градусов отлично усваиваются, потому как легче эмульгируются.