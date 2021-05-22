Откуда берутся отеки и почему мы опухаем от жары

Многие мужчины и женщины сталкиваются с отеками утром, после вечеринки и в жаркое время года. "Рамблер" выяснил, откуда берутся отеки.

Главная причина появления летних отеков – расширение кровеносных сосудов из-за жаркой погоды. Жидкость накапливается в венах и капиллярах, кровь застаивается и возникает отёк.От отеков особенно сильно страдают сердечники, гипертоники и люди с проблемными венами на ногах.

Существует миф, что отеки появляются от переизбытка воды в организме. На самом деле, виноват дефицит влаги. Если пить мало воды, организм будет удерживать ее и это отразится на коже. А если пить много, то почки не успеют вывести лишнее. А это тоже грозит отёками.

Нехватка белков в рационе тоже может спровоцировать появление отёков на лице. Когда тканям не хватает протеинов, они становятся менее эластичными и пропускают влагу в межклеточное пространство.

Узнать отек проще всего по конечностям – обувь начинает давить, а на пальцы туго надеваются кольца. Лицо становится более круглым, губы – пухлыми, а форма носа – расплывчатой. Отеки в жару практически безопасны, но если они появляются и в другую погоду, то лучше обратиться к врачу.

Почечные отеки уже должны вызвать тревогу у их обладателя. Они обычно мягкие, водянистые, подвижные и возникают утром. Иногда отек постепенно спускается вниз, отекает всё лицо, руки.