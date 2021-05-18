Что такое внутриглазное давление и какова его норма

Внутриглазным давлением именуют силу, с которой на оболочки глаза давит желеобразная жидкость, расположенная между хрусталиком и роговицей. Эту жидкость принято называть водянистой влагой. Ее главная цель – обеспечивать питание и защиту органов зрения.
Подробнее о внутриглазном давлении – в материале "Рамблера".
На данный показатель здоровья могут повлиять совершенно разные факторы. В их числе:
- усиление кровотока в глазном мозге
- инородные тела в глазу
- кровоизлияние в глаз
- введение препарата для местной анестезии в глаз
- повышение центрального венозного давления
- снижение тонуса мышц глазного яблока
- рвота, кашель или сильное напряжение
Норма внутриглазного давления составляет 10-20 миллиметров ртутного столба. Важно помнить, что этот показатель не зависит от пола и возраста пациента. Если будут выявлены отклонения, офтальмолог назначит подходящее лечение.
Как правило, измерение глазного давления не вызывает дискомфорта – чтобы его избежать, врач закапывает пациенту обезболивающее лекарство. Если тонометрия проводится бесконтактным способом, воздух может слегка щекотать и давить на глаз.