Что такое внутриглазное давление и какова его норма

Внутриглазным давлением именуют силу, с которой на оболочки глаза давит желеобразная жидкость, расположенная между хрусталиком и роговицей. Эту жидкость принято называть водянистой влагой. Ее главная цель – обеспечивать питание и защиту органов зрения.

Подробнее о внутриглазном давлении – в материале "Рамблера".

усиление кровотока в глазном мозге

инородные тела в глазу

кровоизлияние в глаз

введение препарата для местной анестезии в глаз

повышение центрального венозного давления

снижение тонуса мышц глазного яблока

рвота, кашель или сильное напряжение На данный показатель здоровья могут повлиять совершенно разные факторы. В их числе:

Норма внутриглазного давления составляет 10-20 миллиметров ртутного столба. Важно помнить, что этот показатель не зависит от пола и возраста пациента. Если будут выявлены отклонения, офтальмолог назначит подходящее лечение.