Что будет, если переесть щавеля

Щавель — безусловно, очень полезный для здоровья продукт. В нем содержится кальций, магний, натрий, фосфор, железо, йод, а еще витамины и органические кислоты. Зелень улучшает пищеварение, помогает при малокровии, сердечно-сосудистых заболеваниях и обладает еще длинным списком полезных свойств. Однако у щавеля есть и побочные эффекты. Подробнее — в материале "Рамблера".

Врачи не рекомендуют употреблять щавель слишком длительное время из-за высокого содержания в нем щавелевой кислоты — 600 миллиграмм в 100 граммах. Она не позволяет в полной мере усваиваться кальцию, что приводит к его дефициту. Кроме того, образуются оксалаты (соли и эфиры щавелевой кислоты). Они выпадают в осадок, откладываются в суставах, приводя к артрозу, и в почках, образуя камни. Также переизбыток щавелевой кислоты может спровоцировать появление подагры и уремии.

Еще щавель противопоказан при гастрите с повышенной кислотностью, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, остеопорозе, воспалительных процессах в почках и кишечнике, а также при беременности и нарушении водно-солевого баланса в организме.