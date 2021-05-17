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Что будет, если переесть щавеля

Анна Арсеньева
1 час назад
Щавель — безусловно, очень полезный для здоровья продукт. В нем содержится кальций, магний, натрий, фосфор, железо, йод, а еще витамины и органические кислоты. Зелень улучшает пищеварение, помогает при малокровии, сердечно-сосудистых заболеваниях и обладает еще длинным списком полезных свойств. Однако у щавеля есть и побочные эффекты. Подробнее — в материале "Рамблера".
Что будет, если переесть щавеля
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Врачи не рекомендуют употреблять щавель слишком длительное время из-за высокого содержания в нем щавелевой кислоты — 600 миллиграмм в 100 граммах. Она не позволяет в полной мере усваиваться кальцию, что приводит к его дефициту. Кроме того, образуются оксалаты (соли и эфиры щавелевой кислоты). Они выпадают в осадок, откладываются в суставах, приводя к артрозу, и в почках, образуя камни. Также переизбыток щавелевой кислоты может спровоцировать появление подагры и уремии.
Еще щавель противопоказан при гастрите с повышенной кислотностью, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, остеопорозе, воспалительных процессах в почках и кишечнике, а также при беременности и нарушении водно-солевого баланса в организме.
Считается, что чем зеленее и моложе листья щавеля, тем меньше в них щавелевой кислоты.
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