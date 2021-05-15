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Как справиться с жарой в мегаполисе

WMJ.ruиещё 2
15 мая 2021
Эксперт рассказал, как пережить жару в большом городе.
Как справиться с жарой в мегаполисе
Фото: WMJ.ruWMJ.ru
Депутат Государственной Думы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как перенести жаркую погоду в мегаполисе. По словам эксперта, необходимо надевать легкую одежду и соблюдать питьевой режим.
Онищенко рекомендует воздерживаться от пребывания на улице во время активного солнца и выполнять запланированные дела в первой половине дня. Эксперт посоветовал скорректировать рацион питания, сделав акцент на овощах и сокращении животных жиров.
"Те, кто вынужден находится на открытом воздухе при температуре около +30, обязательно должны покрывать голову, соблюдать питьевой режим, потому что потливость убирает воду из организма и сгущает кровь",
— делится депутат. Особенно внимательными к своему здоровью Онищенко попросил быть гипертоников.
Синоптики отмечают, что этим летом температура будет в среднем выше на 3 градуса. Такая жара ждет россиян впервые за 30 лет.
ЗОЖ,Геннадий Онищенко,Роспотребнадзор,Госдума,ТК "Звезда",
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