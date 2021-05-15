Как справиться с жарой в мегаполисе

Онищенко рекомендует воздерживаться от пребывания на улице во время активного солнца и выполнять запланированные дела в первой половине дня. Эксперт посоветовал скорректировать рацион питания, сделав акцент на овощах и сокращении животных жиров.
"Те, кто вынужден находится на открытом воздухе при температуре около +30, обязательно должны покрывать голову, соблюдать питьевой режим, потому что потливость убирает воду из организма и сгущает кровь",
— делится депутат. Особенно внимательными к своему здоровью Онищенко попросил быть гипертоников.
Синоптики отмечают, что этим летом температура будет в среднем выше на 3 градуса. Такая жара ждет россиян впервые за 30 лет.