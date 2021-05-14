После 40 лет врачи рекомендуют проходить регулярные обследования и сдавать анализы из-за того, что с возрастом появляются риски появления серьезных и хронических заболеваний. Кроме того, может произойти обострение заболеваний, которые были выявлены еще в молодости, поэтому за этим необходимо следить. "Рамблер" рассказывает, какие обследования нужно проходить после 40 лет.

Общие рекомендации

Обследования и анализы нужны для того, чтобы вовремя выявить распространение определенного заболевания в организме. Общий анализ крови рекомендуется проводить раз в полгода, а общий анализ мочи раз в год. Раз в год необходимо проводить УЗИ брюшной полости, флюрографию, осмотр у офтальмолога, а также дерматологический осмотр. Все это нужно делать для того, чтобы исключить развитие возрастных заболеваний. Также если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, необходимо раз в полгода посещать кардиолога. Специалистов узкого профиля также нужно посещать в зависимости от индивидуальных рекомендаций, проблем и заболеваний.

Женщинам

Раз в год женщинам необходимо ходить на консультацию к маммологу и делать маммограмму. Дело в том, что в этом возрасте существует риск развития рака молочных желез. Также раз в год нужно проходить общий осмотр у гинеколога и сдавать кровь на половые гормоны. Этот период называется предменопаузой. Она наступает через 10-15 лет, но организм уже готовится к этому периоду, поэтому о проблемах нужно знать заранее.

Мужчинам