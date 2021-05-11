Мясников назвал самые полезные для здоровья пищевые привычки

В первую очередь Мясников посоветовал не пропускать приемы пищи и двигаться после еды. «Обязательно все это с физическими нагрузками, потому что если просто сидите на диване перед телевизором, правильное питание вам не поможет», — предупредил доктор.

Кроме того, специалист порекомендовал есть в компании. По его словам, если человек оказывается за столом в одиночестве, он может незаметно для себя съесть много, даже если он не был голодным. Мясников также отметил важность тщательного пережевывания пищи и подчеркнул, что иногда нужно баловать себя чем-то вкусным.