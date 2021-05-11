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Доктор Мясников назвал самые полезные для здоровья пищевые привычки

Lenta.ruиещё 3
2 часа назад
Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил принципы здорового питания. Самые полезные пищевые привычки он назвал в эфире программы «О самом главном» на «России 1», выпуск опубликован на YouTube.
Мясников назвал самые полезные для здоровья пищевые привычки
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В первую очередь Мясников посоветовал не пропускать приемы пищи и двигаться после еды. «Обязательно все это с физическими нагрузками, потому что если просто сидите на диване перед телевизором, правильное питание вам не поможет», — предупредил доктор.
Кроме того, специалист порекомендовал есть в компании. По его словам, если человек оказывается за столом в одиночестве, он может незаметно для себя съесть много, даже если он не был голодным. Мясников также отметил важность тщательного пережевывания пищи и подчеркнул, что иногда нужно баловать себя чем-то вкусным.
Доктор добавил, что еще его мать всегда говорила, что не существует однозначно полезной или однозначно вредной еды. Куда важнее правильный образ питания, уточнил Мясников.
«Главное — не обжираться. Главное — не есть на ночь. Убрать мучное и сладкое. Стараться есть поменьше вкусненького и больше двигаться», — подытожил медик.
Ранее Мясников назвал ошибкой малоподвижный образ жизни, который ведут тяжелобольные люди. По мнению врача, физической активностью нужно заниматься при любых условиях. Он отметил, что двигаться нужно даже лежачим больным и порекомендовал им делать упражнения в постели.
ЗОЖ,Александр Мясников,
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