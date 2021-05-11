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7 способов замедлить старение мозга

WMJ.ru
36 минут назад
Организм человека, включая мозг, неизбежно стареет — но есть способ замедлить этот процесс.
7 способов замедлить старение мозга
Фото: WMJ.RUWMJ.RU
РИА Новости перечислило опубликованные в шведской Svenska Dagbladet семь способов замедлить старение мозга. Прежде всего, нужно больше двигаться. Физическая активность полезна для мозга, а сидячий образ жизни увеличивает вероятность деменции.
Хорошо высыпаться — спать не менее семи часов в сутки. Спать менее шести часов в возрасте 50-60 лет — значит также увеличить риск деменции.
Организовать себе насыщенный рацион. Профессор Каролинского института Май-Лис Хеленниус разъясняет, что необходимо употреблять много овощей, ягод, фруктов, бобовых, орехов, цитрусовых, оливкового масла и рыбы.
Бороться с лишним весом.
Беречь микрофлору кишечника. Между мозгом и брюшной полостью через блуждающий нерв постоянно поддерживается связь в обоих направлениях. По словам автора статьи, 90% гормона серотонина, который важен для психического здоровья, производится в кишечнике, и лишь 10% — в мозге.
Дружить с домочадцами. На здоровье мозга позитивно влияет хорошее психологическое самочувствие. Стресс и интенсивность воспалительных процессов в организме снижается, что способствует когнитивным способностям.
Не переставать учиться новому. Это стимулирует образование новых клеток мозга и снижает риск ухудшения когнитивных способностей. Недавно Бритни Спирс приписали деменцию — и эта болезнь действительно может поражать относительно молодых людей.
ЗОЖ,Бритни Спирс,РИА Новости,
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