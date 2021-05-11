7 способов замедлить старение мозга

Организм человека, включая мозг, неизбежно стареет — но есть способ замедлить этот процесс.

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РИА Новости перечислило опубликованные в шведской Svenska Dagbladet семь способов замедлить старение мозга. Прежде всего, нужно больше двигаться. Физическая активность полезна для мозга, а сидячий образ жизни увеличивает вероятность деменции.

Хорошо высыпаться — спать не менее семи часов в сутки. Спать менее шести часов в возрасте 50-60 лет — значит также увеличить риск деменции.

Организовать себе насыщенный рацион. Профессор Каролинского института Май-Лис Хеленниус разъясняет, что необходимо употреблять много овощей, ягод, фруктов, бобовых, орехов, цитрусовых, оливкового масла и рыбы.

Бороться с лишним весом.

Беречь микрофлору кишечника. Между мозгом и брюшной полостью через блуждающий нерв постоянно поддерживается связь в обоих направлениях. По словам автора статьи, 90% гормона серотонина, который важен для психического здоровья, производится в кишечнике, и лишь 10% — в мозге.