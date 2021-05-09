Какими продуктами нельзя закусывать алкоголь

Все знают, что смешивать алкоголь с таблетками нельзя. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, а иногда даже к смерти. Однако мало кто знает, что не вся закуска сочетается со спиртным. Подробнее — в материале "Рамблера".

Оказывается, что некоторая еда в сочетании с алкогольными напитками может вызвать побочные эффекты. Так, например, опасно есть маринады, хотя принято считать, что закусывать солеными огурцами и помидорами на застолье — это хорошо. На самом деле уксус, входящий в состав маринадов, замедляет процесс распада алкоголя. Из-за этого токсичное воздействие этанола на печень и почки только усиливается. Кроме того, в организме начинается еще большее обезвоживание.

Еще одна группа продуктов, которая ухудшает состояние организма при опьянении, — это сладкое. Десерт к шампанскому — не самая лучшая идея. Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн объяснил, что сладкое и алкоголь конкурируют друг с другом. Сахар имеет более высокую энергетическую ценность, поэтому организм перерабатывает его в первую очередь. Из-за этого алкоголь задерживается в теле дольше, если заедать его конфетами и тортами, и отравление становится сильнее.