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Почему мясо может навредить сердцу или вызвать рак

WMJ.ru
4 часа назад
Как правильно питаться без вреда для сердца.
Почему мясо может навредить сердцу или вызвать рак
Фото: DepositphotosDepositphotos
Наступил май, а значит самое время открывать сезон шашлыков. Однако врач-диетолог Анжелика Дюваль предупреждает, что мясо может негативно повлиять на здоровье сердца.
Как объяснила Дюваль, жирная белковая пища приводит к ослаблению сосудов и в дальнейшем может привести к образованию тромбов. Любимое мясо и копчености могут нанести серьезный вред вашему сердцу, поэтому стоит внимательней отнестись к своему рациону на майских праздниках. Как рассказала врач, здоровая порция красного мяса составляет 70-100 грамм.
Также другой врач-диетолог, Маргарита Макуха посоветовала срезать с мяса кусочки жира перед приготовлением. Если этого не сделать, то жир, капающий на угли, будет выделять вредные канцерогены. Именно это выделение канцерогенов может стать причиной онкологических заболеваний, как отметила диетолог.
ЗОЖ,
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