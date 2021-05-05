Почему мясо может навредить сердцу или вызвать рак

Как правильно питаться без вреда для сердца.

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Наступил май, а значит самое время открывать сезон шашлыков. Однако врач-диетолог Анжелика Дюваль предупреждает, что мясо может негативно повлиять на здоровье сердца.

Как объяснила Дюваль, жирная белковая пища приводит к ослаблению сосудов и в дальнейшем может привести к образованию тромбов. Любимое мясо и копчености могут нанести серьезный вред вашему сердцу, поэтому стоит внимательней отнестись к своему рациону на майских праздниках. Как рассказала врач, здоровая порция красного мяса составляет 70-100 грамм.