Почему мясо может навредить сердцу или вызвать рак

Как правильно питаться без вреда для сердца.
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Наступил май, а значит самое время открывать сезон шашлыков. Однако врач-диетолог Анжелика Дюваль предупреждает, что мясо может негативно повлиять на здоровье сердца.
Как объяснила Дюваль, жирная белковая пища приводит к ослаблению сосудов и в дальнейшем может привести к образованию тромбов. Любимое мясо и копчености могут нанести серьезный вред вашему сердцу, поэтому стоит внимательней отнестись к своему рациону на майских праздниках. Как рассказала врач, здоровая порция красного мяса составляет 70-100 грамм.
Также другой врач-диетолог, Маргарита Макуха посоветовала срезать с мяса кусочки жира перед приготовлением. Если этого не сделать, то жир, капающий на угли, будет выделять вредные канцерогены. Именно это выделение канцерогенов может стать причиной онкологических заболеваний, как отметила диетолог.