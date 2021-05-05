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Врач объяснил пользу дневного сна для пожилых людей

Вечерняя Москва
6 часов назад
Врач и специалист по здоровому питанию Андрей Беловешкин назвал пользу дневного сна. По его словам, не длинный сон в дневное время уменьшает стресс, снижая уровень гормонов кортизола, норадреналина, компенсирует недосыпание ночью. Кроме того, такой сон полезен для мозга.
Врач объяснил пользу дневного сна для пожилых людей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
— Он снижает раздражительность, повышает устойчивость к фрустрации, самоконтроль, общительность, снижает импульсивность и риск плохого настроения. Также дневной сон улучшает память и обучение, увеличивает работоспособность до 34 процентов, внимательность на 54 процента, препятствует выгоранию и снижает риск ошибок,
— написал врач на своей странице в Facebook.
Беловешкин подчеркнул, что дневной сон полезен для пожилых людей, поскольку снижает давление, риск смерти от инфаркта миокарда на 37 процентов. Для этого достаточно спать днем два-три раза в неделю.
— Люди старше 60 лет, которые спят днем, демонстрируют более высокие когнитивные способности и память. Считается, что дневной сон способен снизить уровень нейровоспаления. Как спать днем? Спать нужно не более 26 минут, при этом и 5 и 10 и 20 – тоже хорошо,
— подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что постоянная дневная сонливость и частый длительный дневной сон могут быть показателями плохого сна в ночное время. Он предостерег людей от засыпания после 16 часов, поскольку это может нарушить график ночного сна.
ЗОЖ,
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