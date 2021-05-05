Врач объяснил пользу дневного сна для пожилых людей

Врач и специалист по здоровому питанию Андрей Беловешкин назвал пользу дневного сна. По его словам, не длинный сон в дневное время уменьшает стресс, снижая уровень гормонов кортизола, норадреналина, компенсирует недосыпание ночью. Кроме того, такой сон полезен для мозга.

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— Он снижает раздражительность, повышает устойчивость к фрустрации, самоконтроль, общительность, снижает импульсивность и риск плохого настроения. Также дневной сон улучшает память и обучение, увеличивает работоспособность до 34 процентов, внимательность на 54 процента, препятствует выгоранию и снижает риск ошибок,

— написал врач на своей странице в Facebook

Беловешкин подчеркнул, что дневной сон полезен для пожилых людей, поскольку снижает давление, риск смерти от инфаркта миокарда на 37 процентов. Для этого достаточно спать днем два-три раза в неделю.

— Люди старше 60 лет, которые спят днем, демонстрируют более высокие когнитивные способности и память. Считается, что дневной сон способен снизить уровень нейровоспаления. Как спать днем? Спать нужно не более 26 минут, при этом и 5 и 10 и 20 – тоже хорошо,

— подчеркнул эксперт.