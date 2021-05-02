Что ни в коем случае нельзя делать, если не хотите испортить желудок

Все мы хотим как можно дольше оставаться здоровыми и при этом постоянно совершаем одни и те же ошибки. "Рамблер" собрал несколько табу, которые нужно избегать, чтобы сохранить здоровье вашего желудка.

Нерегулярное питание

Всем известное "кусочничество" наиболее опасно для организма, поэтому необходимо полностью исключить нерегулярное питание. Когда организм голоден, желудочная кислота и белок не нейтрализуются поступающей пищей, и их концентрация становится слишком высокой. А переедание во время обеда влияет на защитный механизм желудка. Еда слишком долго остается в желудке и растягивает его.

Стресс

Эмоциональный стресс влияет на функционирование всех систем организма и вполне может привести к дисфункции желудочно-кишечного тракта. В результате защитная пленка слизистой оболочки повреждается, что может привести к язве желудка.

Еда на ходу

Если вы едите в спешке или на ходу, то в желудок еда попадает недостаточно пережеванной, тем самым увеличивая нагрузку на ЖКТ. В долгосрочной перспективе это может стать причиной ряда заболеваний желудка.

Полный отказ от завтрака