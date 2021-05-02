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Что ни в коем случае нельзя делать, если не хотите испортить желудок

Даня Виттиг
5 часов назад
Все мы хотим как можно дольше оставаться здоровыми и при этом постоянно совершаем одни и те же ошибки. "Рамблер" собрал несколько табу, которые нужно избегать, чтобы сохранить здоровье вашего желудка.
Что ни в коем случае нельзя делать, если не хотите испортить желудок
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Нерегулярное питание

Всем известное "кусочничество" наиболее опасно для организма, поэтому необходимо полностью исключить нерегулярное питание. Когда организм голоден, желудочная кислота и белок не нейтрализуются поступающей пищей, и их концентрация становится слишком высокой. А переедание во время обеда влияет на защитный механизм желудка. Еда слишком долго остается в желудке и растягивает его.

Стресс

Эмоциональный стресс влияет на функционирование всех систем организма и вполне может привести к дисфункции желудочно-кишечного тракта. В результате защитная пленка слизистой оболочки повреждается, что может привести к язве желудка.

Еда на ходу

Если вы едите в спешке или на ходу, то в желудок еда попадает недостаточно пережеванной, тем самым увеличивая нагрузку на ЖКТ. В долгосрочной перспективе это может стать причиной ряда заболеваний желудка.

Полный отказ от завтрака

Многие пропускают первый прием пищи, так как пытаются побольше поспать. Однако в будущем это может привести к проблемам. По сути, завтрак запускает наш организм с утра и обеспечивает белками и углеводами, которые необходимы после пробуждения.
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