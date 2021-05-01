Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Врач назвал способы лечения алкогольного отравления

Lenta.ru
1 час назад
При отравлении алкоголем в первую очередь необходимо больше спать и пить много воды. Об этом заявил внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Его слова передает РИА Новости.
Врач назвал способы лечения алкогольного отравления
Фото: Виталий Тимкив / РИА НовостиВиталий Тимкив / РИА Новости
По его словам, на фоне алкоголя могут возникать дополнительные пищевые отравления.
«Если отравление тяжелое, нужно незамедлительно вызвать скорую помощь»,
— отметил Брюн.
Если отравление легкое, то нужно следить за стулом, не допускать обезвоживания и больше отдыхать.
Утром после распития алкоголя, по словам специалиста, нужно пить кефир, бульон или съесть суп. Также может помочь аскорбиновая кислота, так как она ускоряет обменные процессы и не даст наступить похмелью.
«Есть определенные ограничения [при таком лечении], если человек страдает язвенной болезнью желудка, то такое лечение непригодно»,
— заключил он.
ЗОЖ,Евгений Брюн,Минздрав РФ,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители