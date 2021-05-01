Врач назвал способы лечения алкогольного отравления

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По его словам, на фоне алкоголя могут возникать дополнительные пищевые отравления.

«Если отравление тяжелое, нужно незамедлительно вызвать скорую помощь»,

— отметил Брюн.

Если отравление легкое, то нужно следить за стулом, не допускать обезвоживания и больше отдыхать.

Утром после распития алкоголя, по словам специалиста, нужно пить кефир, бульон или съесть суп. Также может помочь аскорбиновая кислота, так как она ускоряет обменные процессы и не даст наступить похмелью.

«Есть определенные ограничения [при таком лечении], если человек страдает язвенной болезнью желудка, то такое лечение непригодно»,