Врач назвал способы лечения алкогольного отравления

При отравлении алкоголем в первую очередь необходимо больше спать и пить много воды. Об этом заявил внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РоссииЕвгений Брюн. Его слова передает РИА Новости.
Фото: Виталий Тимкив / РИА НовостиВиталий Тимкив / РИА Новости
По его словам, на фоне алкоголя могут возникать дополнительные пищевые отравления.
«Если отравление тяжелое, нужно незамедлительно вызвать скорую помощь»,
— отметил Брюн.
Если отравление легкое, то нужно следить за стулом, не допускать обезвоживания и больше отдыхать.
Утром после распития алкоголя, по словам специалиста, нужно пить кефир, бульон или съесть суп. Также может помочь аскорбиновая кислота, так как она ускоряет обменные процессы и не даст наступить похмелью.
«Есть определенные ограничения [при таком лечении], если человек страдает язвенной болезнью желудка, то такое лечение непригодно»,