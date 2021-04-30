Врачи назвали незаметные признаки алкоголизма

Врачи назвали незаметные физиологические признаки, которые говорят о чрезмерном употреблении алкоголя. Об этом рассказывает Daily Mail.

Как сообщает издание, во время самоизоляции британцы начали пить больше спиртного. В среднем они употребляли 14 единиц алкоголя в неделю, что на пять единиц больше, чем до карантина.

Поэтому медики раскрыли несколько неявных симптомов, которые указывают на слишком частое распитие алкогольных напитков.

Так, доктор Люк Працидес заявил, что спиртное ослабляет иммунную систему и приводит к кожным инфекциям. В результате повреждений печени меняется и цвет кожи.

«На теле алкоголиков также образуются огромные синяки от относительно небольших ударов», — добавил врач.

Помимо этого, алкоголь сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, из-за этого может развиться язва.

Лондонский терапевт Санджай Мехта (Sanjay Mehta) обратила внимание на другие признаки: так называемая алкогольная невропатия проявляется в онемении или покалывании в конечностях. Кроме того, спиртное также часто является основной причиной изжоги, добавила медик.