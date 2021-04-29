Почему нельзя стучать по спине, если подавился

Мы привыкли считать, что, если человек подавился, его непременно нужно постучать по спине. Однако врачи предостерегают – делать так не стоит, ведь порой подобным образом можно лишь усугубить ситуацию. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

В некоторых случаях хлопки по спине могут помочь, поскольку они усиливают позыв откашляться. Но в худшем случае застрявший кусок от удара по спине провалится еще глубже и окончательно перекроет пострадавшему кислород.

Если человек подавился и еще в состоянии дышать, прежде всего ему следует успокоиться. После этого нужно наклониться вперед и сделать несколько глубоких вдохов. Такие несложные действия усилят кашель, и кусок тут же вылетит наружу.