Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Почему нельзя стучать по спине, если подавился

Мира Маркина
8 часов назад
Мы привыкли считать, что, если человек подавился, его непременно нужно постучать по спине. Однако врачи предостерегают – делать так не стоит, ведь порой подобным образом можно лишь усугубить ситуацию. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Почему нельзя стучать по спине, если подавился
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В некоторых случаях хлопки по спине могут помочь, поскольку они усиливают позыв откашляться. Но в худшем случае застрявший кусок от удара по спине провалится еще глубже и окончательно перекроет пострадавшему кислород.
Если человек подавился и еще в состоянии дышать, прежде всего ему следует успокоиться. После этого нужно наклониться вперед и сделать несколько глубоких вдохов. Такие несложные действия усилят кашель, и кусок тут же вылетит наружу.
Если же человек уже не в состоянии дышать, ему нужно помочь. Но не привычными хлопками по спине, а иным способом: обнимите подавившегося сзади и резко нажмите на грудную клетку. Такой прием неспроста очень часто можно увидеть в кинематографе.
ЗОЖ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители