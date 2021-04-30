Почему курильщикам нельзя есть морковь и помидоры

Сразу отметим, что жесткого требования отказаться от этих многими любимых овощей, разумеется, нет. Но есть причина, по которой употребление этих продуктов, по мнению специалистов, курильщикам стоит все же ограничить. Читайте об этом в материале “Рамблера”.

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Всем известно, что в томатах и моркови содержится большое количество бета-каротина. Это вещество является мощным антиоксидантом и обычно защищает клетки организма от злокачественного перерождения. Но с курильщиками все происходит иначе. Бета-каротин в организме курильщика вступает в реакцию с канцерогенными веществами, присутствующими в табачном дыме, и сам превращается в канцероген.