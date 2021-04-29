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Что нельзя делать во время похмелья

Александра Нечаева
9 часов назад
Похмелье - это своеобразный “бонус” после веселой вечеринки, на которой человек перебрал с алкоголем. Оно неизбежно, если выпить больше спиртного, чем в состоянии переработать ферментные системы организма. Преодолеть состояние похмелья вряд ли получится, ведь это предусмотренная природой защита от алкоголизма. Избавиться от него невозможно, получиться лишь смягчить последствия. И если многие знают, что делать, чтобы похмелье было не таким тяжким, мало кому известно, чего на самом деле во время похмелья делать нельзя. “Рамблер” исправляет эту ошибку.
Что нельзя делать во время похмелья
Фото: Кадр из фильма "Мальчишник 2. Из Вегаса в Бангкок"Кадр из фильма "Мальчишник 2. Из Вегаса в Бангкок"

Похмеляться

На самом деле потребность похмелиться существует лишь у зависимых людей: чтобы почувствовать себя нормально, им необходимо восстановить уровень этанола в крови. Здоровый же человек, принявший с утра алкоголь, не почувствует себя легче: этанол в крови переработается очень быстро.

Принимать энтеросорбенты

Попытка очистить кровь ни к чему не приведет: все, что могло навредить организму, уже давно всосалось в кровь. А вот кишечник, напротив, почистить не будет лишним.

Принимать парацетамол, пытаясь унять головную боль

Препараты на основе парацетамола печень перерабатывает с помощью тех же ферментов, которые задействованы в борьбе с излишками этанола. Нагружать их еще сильнее точно не стоит.

Идти в баню

Пойти попариться с утра после бурной вечеринки очень плохая идея. В бане и без того обезвоженный организм теряет еще больше влаги. Кроме того, это мощнейшая нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Пить крепкий чай или кофе

Кофеин, содержащийся в этих напитках, увеличивает потребность сердца в кислороде. Органу приходится перекачивать больше крови, чтобы получить насыщение. Кроме того, кофе усиливает обезвоживание.
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