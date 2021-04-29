Что нельзя делать во время похмелья

Похмелье - это своеобразный “бонус” после веселой вечеринки, на которой человек перебрал с алкоголем. Оно неизбежно, если выпить больше спиртного, чем в состоянии переработать ферментные системы организма. Преодолеть состояние похмелья вряд ли получится, ведь это предусмотренная природой защита от алкоголизма. Избавиться от него невозможно, получиться лишь смягчить последствия. И если многие знают, что делать, чтобы похмелье было не таким тяжким, мало кому известно, чего на самом деле во время похмелья делать нельзя. “Рамблер” исправляет эту ошибку.

Фото: Кадр из фильма "Мальчишник 2. Из Вегаса в Бангкок" Кадр из фильма "Мальчишник 2. Из Вегаса в Бангкок"

Похмеляться

На самом деле потребность похмелиться существует лишь у зависимых людей: чтобы почувствовать себя нормально, им необходимо восстановить уровень этанола в крови. Здоровый же человек, принявший с утра алкоголь, не почувствует себя легче: этанол в крови переработается очень быстро.

Принимать энтеросорбенты

Попытка очистить кровь ни к чему не приведет: все, что могло навредить организму, уже давно всосалось в кровь. А вот кишечник, напротив, почистить не будет лишним.

Принимать парацетамол, пытаясь унять головную боль

Препараты на основе парацетамола печень перерабатывает с помощью тех же ферментов, которые задействованы в борьбе с излишками этанола. Нагружать их еще сильнее точно не стоит.

Идти в баню

Пойти попариться с утра после бурной вечеринки очень плохая идея. В бане и без того обезвоженный организм теряет еще больше влаги. Кроме того, это мощнейшая нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Пить крепкий чай или кофе