Врач назвала легкий способ быстрее засыпать и лучше высыпаться

Врач-диетолог Людмила Бабич назвала легкий способ побороть бессонницу. Чтобы быстрее засыпать и лучше высыпаться, специалист советует исключить из вечернего рациона ряд продуктов, пишет информационный портал «Голос UA».

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Прежде всего, Бабич не рекомендует ужинать после шести вечера. По ее словам, для вечерней трапезы стоит выбирать низкокалорийные полезные продукты, даже если у человека нет проблем со сном. Эксперт напомнила, что некоторые продукты мешают полноценно выспаться, поскольку, помимо прочего, возбуждают нервную систему и бодрят.

Бабич призывает отказаться перед сном от крепкого чая, кофе и шоколада, стимулирующих центральную нервную систему. Кроме того, не стоит есть продукты, богатые витамином С, так как они могут придать бодрости и помешать быстро уснуть. В вечернее время также не рекомендуется есть жирное, копченое и слишком острое, поскольку для переваривания такой пищи организм тратит много сил.

Еще одним продуктом, тяжелым для переваривания, считается мясо, особенно красное. Бабич советует потреблять говядину, телятину и свинину исключительно до или во время обеда. «Но никак не позже, — подчеркивает Бабич. — Иначе желудку и печени придется всю ночь трудиться».