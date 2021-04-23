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Врач раскрыл опасность хождения по траве босиком

Lenta.ru
5 часов назад
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников раскрыл опасность хождения босиком по траве. Об этом сообщает РИА Новости.
Врач раскрыл опасность хождения по траве босиком
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«В целом ходить босиком полезно. Это и закаливание, и массаж ступней. Однако делать это нужно осторожно и в меру»,
— предупредил врач.
Тяжельников отметил, что незакаленным людям не стоит резко начинать процедуры или ходить по холодной и влажной земле долгое время. Кроме того, в траве могут быть клещи, которые активны весной, или проснувшиеся змеи.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил россиян об опасности лекарств от аллергии. Из-за длительного приема таких препаратов может нарушиться работа нервной системы, возникнуть сонливость, повышенная утомляемость и угнетение.
ЗОЖ,Владимир Болибок,Андрей Тяжельников,
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