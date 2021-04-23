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Диетолог объяснила важность витамина С для организма

Lenta.ruиещё 3
8 часов назад
Витамин С очень важен для организма человека, так как не синтезируется в нем, а поступает извне. От него зависит состояние кожи и кровеносных сосудов, так как витамин С участвует в выработке коллагена. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказала врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
Диетолог объяснила важность витамина С для организма
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Витамин С — очень важный регулятор, катализатор и кореагент во многих биохимических процессах. Во-первых, он очень мощный антиоксидант, то есть связывает свободные радикалы и тормозит процессы старения в организме»,
— объяснила врач. Кроме того, по словам эксперта, этот витамин должен присутствовать в рационе для профилактики анемии.
Больше всего витамина С содержится в шиповнике: в 100 граммах этой ягоды — семь суточных норм витамина. При заваривании его кипятком полезные свойства сокращаются вдвое. Однако в чашке напитка из шиповника больше витамина С, чем в литре апельсинового сока, отметила Макиша.
Много витамина С есть также в черной смородине, облепихе, киви, петрушке и болгарском перце. Меньше 100 процентов от суточной потребности на 100 граммов его содержится в брокколи, клубнике, шпинате и цитрусовых.
Диетолог порекомендовала не злоупотреблять витамином С в таблетках, так как при передозировке этой биодобавкой возможны побочные реакции, среди которых высыпания на коже или аллергия.
Ранее врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа отнесла к главным признакам весеннего авитаминоза кровоточивость десен, землистый цвет лица и быстрая утомляемость. По ее словам, о том, что надо начинать терапию, говорит в первую очередь цвет лица.
ЗОЖ,газета "Известия",
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