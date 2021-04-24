Чем опасен березовый сок

Март-апрель — время сбора березового сока. После зимы дерево восстанавливает процесс жизнедеятельности и использует накопленные питательные вещества для роста. Под силой корневого давления вместе с грунтовой водой они поднимаются вверх. Это и есть та самая прозрачная сладковатая жидкость, которую собирают в бутылки и банки. Считается, что натуральный березовый сок очень полезен для здоровья. "Рамблер" выяснил, так ли это на самом деле.

Мнения о пользе березового сока разнятся. С одной стороны, ученые подтверждают, что в нем содержится большое количество витаминов (A, B, C, D, E), а также минералов и микроэлементов (натрий, йод, калий, магний, железо, марганец), которые важны для функционирования нашего организма. А с другой, их концентрация слишком низкая, чтобы говорить о мощных целебных свойствах березового сока.

Некоторые врачи даже утверждают, что березовый сок может быть опасен для здоровья. Так, главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление напитка может привести к аллергии и вызвать проблемы с ЖКТ. Например, нарушение стула, вздутие, метеоризм. Поэтому в день рекомендуется употреблять не больше одного-двух стаканов натурального березового сока. Напитки, созданные на его основе на производствах, как правило, содержат много сахара.

Кроме того, большую роль играют правила хранения сока. Тепло, кислород и свет провоцируют химические процессы, разрушающие изначальный состав напитка. Свежий березовый сок практически не подлежит хранению. В первые сутки после сбора он может начать бродить.