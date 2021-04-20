К каким частям тела нельзя прикасаться чистыми руками

Пандемия коронавируса приучила людей ответственно относиться к гигиене и регулярно мыть руки с мылом. Однако некоторые части тела не стоит трогать даже чистыми руками. Какие именно? Расскажет "Рамблер".

Уши

Кожа, покрывающая ушные каналы, крайне нежная и легко повреждается. Неудивительно, что в микротрещины и небольшие ранки на ней легко попадает инфекция.

Пупок

По мнению врачей, именно в пупке сосредоточено наибольшее число бактерий. При этом, принимая душ, немногие уделяют этому месту достаточно внимания. Вот почему специалисты советуют реже прикасаться к пупку и тщательнее его мыть.

Нос

Внутри носа живут полезные бактерии, которые помогают бороться с вирусами и другими опасностями окружающей среды, преграждая им путь к дыхательным путям. Если же совать пальцы в нос, можно занести вредоносные бактерии и навредить здоровью.

Лицо