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К каким частям тела нельзя прикасаться чистыми руками

Мира Маркина
2 часа назад
Пандемия коронавируса приучила людей ответственно относиться к гигиене и регулярно мыть руки с мылом. Однако некоторые части тела не стоит трогать даже чистыми руками. Какие именно? Расскажет "Рамблер".
К каким частям тела нельзя прикасаться чистыми руками
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Уши

Кожа, покрывающая ушные каналы, крайне нежная и легко повреждается. Неудивительно, что в микротрещины и небольшие ранки на ней легко попадает инфекция.

Пупок

По мнению врачей, именно в пупке сосредоточено наибольшее число бактерий. При этом, принимая душ, немногие уделяют этому месту достаточно внимания. Вот почему специалисты советуют реже прикасаться к пупку и тщательнее его мыть.

Нос

Внутри носа живут полезные бактерии, которые помогают бороться с вирусами и другими опасностями окружающей среды, преграждая им путь к дыхательным путям. Если же совать пальцы в нос, можно занести вредоносные бактерии и навредить здоровью.

Лицо

Прикосновения к лицу чреваты воспалениями, акне и закупоркой пор. Чтобы кожа лица оставалась свежей, чистой и молодой, эксперты советуют не прикасаться к ней без необходимости.
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