Ее совершает каждый четвертый человек, имеющий проблемы со сном.

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Напомним, ранее мы писали о весенних проблемах со сном.Они возникают из-то того, что светать за окном начинает раньше. И если в комнате нет плотных штор, свет попадает в глаза человека и начинает подавлять выработку мелатонина.

Популярный врач-сомнолог назвал частную ошибку при борьбе с бессонницей — это активные попытки заснуть через силу. Однако в результате у человека появляются условные отрицательные рефлексы, а постель начинает ассоциироваться с отсутствием сна. При этом подобные ошибки совершает каждый четвертый, сталкивающийся с бессонницей.

«Он (человек – прим. ред.) начинает пытаться заснуть, он лежит в постели без сна, и постель начинает ассоциироваться с бессонницей. Через месяц-полтора сами причины бессонницы прошли, но сохраняются и закрепляются условные отрицательные рефлексы. И в четверти случаев бессонница приобретает хронический характер не за счет механизмов самой бессонницы, а за счет того, что человек начал активно с ней бороться, совершил кучу логических ошибок»,

— об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российского общества сомнологов, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.