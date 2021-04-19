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Диетолог предупредила об опасности овсяной каши

Lenta.ruиещё 1
15 часов назад
Американский диетолог Роксана Эсани (Roxana Ehsani) рассказала об опасности овсяной каши. Об этом пишет издание Eat This, Not That!
Диетолог предупредила об опасности овсяной каши
Фото: UnsplashUnsplash
По словам эксперта, овсянка может быть вредна для страдающих от некоторых желудочно-кишечных заболеваний, например, от синдрома раздраженного кишечника. Она содержит большое количество растительных волокон, которые могут привести к метеоризму. Таким людям лучше готовить кашу из белого риса, манной или кукурузной муки.
Диетолог предупредила, что и для тех, кто совершенно здоров, овсянка не всегда полезна. По ее словам, все зависит от способа приготовления. Каша с цельным молоком будет содержать насыщенные жиры, а добавление подсластителей, например, коричневого сахара или меда, повышает калорийность и содержание углеводов. И того, и другого лучше избегать. Еще хуже ситуация с овсяными кашами быстрого приготовления, в которых, как правило, содержится сахар и всевозможные добавки.
Эсани рекомендует готовить овсяную кашу с обезжиренным или растительным молоком, использовать простую овсяную крупу и выбирать полезные добавки — свежие фрукты, орехи, ореховое масло и специи, такие как корица или кардамон.
Ранее сообщалось, что врачи-диетологи составили список полезных каш, которые подойдут для утренней трапезы. Самой полезно сочли гречневую кашу, на второе место попал рис, а третье место досталось овсянке.
ЗОЖ,
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