Что будет с человеком, который постоянно лежит на диване

Человек не может быть постоянно активен и должен отдыхать. Но далеко не все задумываются, какие последствия может принести пассивный отдых на диване. "Рамблер" расскажет, что будет с человеком, который постоянно лежит.

Привычка лежать не только не пойдет на пользу организму, но и вполне может стать причиной преждевременной смерти.

Ученые выяснили, что люди, предпочитающие лежать, приобретают слой опасного подкожного жира. Без привычной нагрузки человек теряет около 3-5% мышечной массы в сутки. А лишний вес способен спровоцировать появление сахарного диабета.

Когда организм находится в пассивном состоянии, все хронические процессы в организме начинают активироваться. Это приводит к обострению имеющихся заболеваний и зарождению новых.

Из-за отсутствия движения кровь будет идти медленней. Это повысит нагрузку на сердце, которое будет работать с удвоенной силой. Самое страшное — кровь начнет сворачиваться и превратится в сгусток — тромб. Если тромб попадет в сердце или мозг, это может привести к инфаркту или инсульту.

Помимо этого, в лежачем состоянии уменьшается объем легких, ухудшается их вентиляция и уменьшается кровоток. Это особенно опасно в период коронавируса, когда болезнь поражает легкие.