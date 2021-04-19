Как качество сна зависит от сахара

На уровень сахара в крови влияет качество нашего сна. А работает ли это правило в обратную сторону? “Рамблер” рассказывает о том, как баланс сахара влияет на то, как мы спим.

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Сравнительно недавно ученые пришли к выводу, что высокий уровень глюкозы в крови ведет к неполноценному метаболизму жиров в ночные часы, что, в свою очередь, приводит к бессоннице.

Высокий уровень сахара в крови (гипергликемия) ночью приводит к невозможности расслабиться, человек слишком возбужден, чтобы спокойно заснуть. Пониженный уровень глюкозы (гипогликемия) также отрицательно сказывается на качестве сна: недостаток микроэлемента вызывает слабость, раздражительность, чувство голода и кошмары.

Углеводы и сахар, потребляемые в течение дня, повышают уровень глюкозы, которая дает телу энергию. Ночью эта энергия совершенно не нужна, именно поэтому когда мы съедаем на ночь продукт с высоким содержанием сахара, быстро уснуть и хорошо поспать вряд ли получится.

Далее уровень сахара в крови начинает падать, человек чувствует усталость, становится раздражительным. Кроме того резкий скачок сахара вверх, а затем сразу вниз запускает процесс выброса в кровь адреналина и кортизола, что совсем не совместимо со сном.