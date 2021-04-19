Почему от одних людей потом пахнет сильнее, чем от других

Животные используют феромоны, чтобы привлечь особей противоположного пола. У людей запах начинает усиливаться в возрасте полового созревания и определяется секретом сальных и потовых желёз. "Рамблер" выяснил, почему от некоторых людей сильнее пахнет потом.

Обычно пот определяет индивидуальный половой аромат каждого человека. Он едва различим, но может дурманить, кружить голову — в общем, манить представителей противоположного пола. За запах отвечают сальные железы, которые расположены в частях тела с волосяным покровом.

Когда человек потеет, бактерии на его коже начинают размножаться быстрее, так как среда становится благоприятной. Вместе с повышенной активностью возникают и отходы их жизнедеятельности. Именно они воспринимаются человеком как неприятный запах. Примерно через полчаса этот запах обычно выветривается, также его можно убрать с помощью душа.

У некоторых пот чувствуется сильнее из-за мутации в гене, который превращает продукты обмена веществ бактерий в нашем кишечнике. Тогда пот, моча и дыхание приобретают зловонный аромат.

В основном, на запах пока влияет питание человека, употребление лекарств и их побочные действия, вредные привычки и состояние эндокринной системы. А иногда человек носит одежду из плохих материалов и думает, что у него болезнь, хотя его кожа просто не дышит.

Кстати, человек, который постоянно нервничает и закономерно постоянно потеет, тоже может стать источником неприятного запаха. Но здесь стоит работать над нормализацией эмоционального фона.