Какие продукты опасно употреблять натощак

Диетологи перечислили продукты, которые опасно употреблять натощак. Об этом сообщает издание 74.ru со ссылкой на исследование российских ученых.

Привычка пить воду по утрам считается полезной, но, если делать это неправильно, она может привести к онкологии. Так, холодную воду до первого приема пищи нельзя пить людям с заболеваниями желудка или сердечно-сосудистой системы. А вода с температурой выше 65 градусов, если пить ее регулярно, повреждает слизистую. Частые изжоги способствуют появлению аномальных клеток, которые со временем могут стать злокачественными.

Кофе чреват повышенным производством кислоты в желудке, а также раздражением слизистой, что вызывает тошноту и изжогу. Более того, бодрящий напиток может ухудшить проявление синдрома раздраженного кишечника и вызвать рези в области брюшной полости, вздутие живота, а также расстройство пищеварения и повышенное газообразование.

Диетологи также советовали воздержаться от мяса и мучных изделий натощак. Последние являются "прямой дорогой к ожирению", а также могут вызвать резкий скачок сахара в крови и выброс инсулина.