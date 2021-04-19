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Какие продукты опасно употреблять натощак

Мира Маркина
6 часов назад
Диетологи перечислили продукты, которые опасно употреблять натощак. Об этом сообщает издание 74.ru со ссылкой на исследование российских ученых.
Какие продукты опасно употреблять натощак
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Привычка пить воду по утрам считается полезной, но, если делать это неправильно, она может привести к онкологии. Так, холодную воду до первого приема пищи нельзя пить людям с заболеваниями желудка или сердечно-сосудистой системы. А вода с температурой выше 65 градусов, если пить ее регулярно, повреждает слизистую. Частые изжоги способствуют появлению аномальных клеток, которые со временем могут стать злокачественными.
Кофе чреват повышенным производством кислоты в желудке, а также раздражением слизистой, что вызывает тошноту и изжогу. Более того, бодрящий напиток может ухудшить проявление синдрома раздраженного кишечника и вызвать рези в области брюшной полости, вздутие живота, а также расстройство пищеварения и повышенное газообразование.
Диетологи также советовали воздержаться от мяса и мучных изделий натощак. Последние являются "прямой дорогой к ожирению", а также могут вызвать резкий скачок сахара в крови и выброс инсулина.
На голодный желудок также не стоит пить соки, поскольку они могут ударить по поджелудочной железе. Кроме того, эксперты рекомендуют воздержаться от кислых фруктов и ягод, из-за кислот, содержащихся в них.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал про суперпродукты для здоровья печени.
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