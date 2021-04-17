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Доктор Мясников объяснил бессонницу наличием некоторых привычек

Lenta.ruиещё 4
3 часа назад
Врач и телеведущий Александр Мясников, более известный как Доктор Мясников, объяснил возникновение бессонницы наличием некоторых привычек. Его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия 1», цитирует РИА Новости.
Мясников объяснил бессонницу наличием некоторых привычек
Фото: Владимир Трефилов / РИА НовостиВладимир Трефилов / РИА Новости
Прежде всего он посоветовал не смотреть на часы при пробуждении посреди ночи. Медик указал на то, что в таком случае человек начинает считать оставшееся время сна. Вместо этого Мясников порекомендовал просыпаться и ложиться в одно и то же время каждый день, в том числе в выходные.
«В 11 лег — в 7 встал. В 10 лег — в 6 встал. Все. Организм, он как рефлекс. Как у собаки Павлова. (...) Если вы не можете заснуть ночью, а днем вас тянет ко сну, и вы легли поспать, вы не заснете и следующей ночью»,
— пояснил кардиолог.
При этом он подчеркнул, что кровать — это рефлекс ко сну, а значит лежать на ней днем нельзя.
Врач также дал совет тем, кто не может уснуть на протяжении 20 минут. По словам Мясникова, в таком случае нужно встать, походить и успокоиться. Однако смотреть в экран гаджета, пить спиртное, курить или есть не рекомендуется, подытожил медик.
ЗОЖ,Александр Мясников,РИА Новости,
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