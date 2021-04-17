Мясников объяснил бессонницу наличием некоторых привычек

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Прежде всего он посоветовал не смотреть на часы при пробуждении посреди ночи. Медик указал на то, что в таком случае человек начинает считать оставшееся время сна. Вместо этого Мясников порекомендовал просыпаться и ложиться в одно и то же время каждый день, в том числе в выходные.

«В 11 лег — в 7 встал. В 10 лег — в 6 встал. Все. Организм, он как рефлекс. Как у собаки Павлова. (...) Если вы не можете заснуть ночью, а днем вас тянет ко сну, и вы легли поспать, вы не заснете и следующей ночью»,

— пояснил кардиолог.

При этом он подчеркнул, что кровать — это рефлекс ко сну, а значит лежать на ней днем нельзя.