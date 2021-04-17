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Врач раскрыла способ выявить «развод» на ненужные анализы

Lenta.ruиещё 5
4 часа назад
Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко в беседе с агентством «Прайм» раскрыла, как определить «развод» на ненужные анализы.
Врач раскрыла способ выявить «развод» на ненужные анализы
Фото: PixabayPixabay
По ее словам, избыточным назначением анализов грешат многие платные и ДМС-поликлиники. Среди них нередко бывают замечены анализы на биохимические показатели крови, гормональные и иммунологические исследования крови, онкомаркеры, а также некоторые анализы в гинекологии.
Также специалист обратила внимание на избыточное назначение онкомаркеров. В случае, если врач назначает анализ на большое количество онкомаркеров без видимой на то причины, это уловка, предупреждает собеседница агентства.
«Онкомаркеры никогда не назначаются здоровым людям в качестве скрининга, это очень устаревший подход»,
— пояснила она.
Кроме того, платные клиники часто предлагают проверить иммунитет с помощью показателей крови. Такие анализы не стоит сдавать, поскольку в большинстве случаев вам будет назначена широкая панель анализов с довольно малой информативностью. Анализы на селен, цинк, кобальт и прочие редкие микроэлементы в организме чаще всего бессмысленны.
Ткаченко отметила, что обман при назначении анализов может быть и в случае, если человек пришел в клинику для простой проверки здоровья, а терапевт после первого приема назначает большой список анализов.
ЗОЖ,Юлия Ткаченко,
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