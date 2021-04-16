Можно ли на самом деле умереть от смеха

Всем известно выражение: “умираю от смеха”, но возможно ли это на самом деле? “Рамблер” расскажет, может ли на самом деле смех стать причиной гибели человека.

Фото: Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома" Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"

Смех — это естественная физиологическая реакция человека на юмор и все смешное в принципе, состоящая из звука и физического действия. Во время смеха активизируется около 80 групп различных мышц: лица, пресса, гортани, плеч, начинает вибрировать грудная клетка и диафрагма. Смех, по мнению ученых, можно сравнить со спортивной тренировкой, поскольку мышцы работают, а пульс учащается. Кроме того, во время смеха в мозге выделяется много полезных веществ, человек испытывает радость и гармонию. Получается, что смех весьма полезен.

Однако, смерть от смеха, хотя и маловероятна, но все же возможна. Явление это довольно редкое, но встречающееся. Случаи гибели от смеха известны со времен Античности, о нескольких летальных исходах, спровоцированных неудержимым смехом, упоминается в документах начала 18 века.