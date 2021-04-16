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Можно ли на самом деле умереть от смеха

Александра Нечаева
3 часа назад
Всем известно выражение: “умираю от смеха”, но возможно ли это на самом деле? “Рамблер” расскажет, может ли на самом деле смех стать причиной гибели человека.
Можно ли на самом деле умереть от смеха
Фото: Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Смех — это естественная физиологическая реакция человека на юмор и все смешное в принципе, состоящая из звука и физического действия. Во время смеха активизируется около 80 групп различных мышц: лица, пресса, гортани, плеч, начинает вибрировать грудная клетка и диафрагма. Смех, по мнению ученых, можно сравнить со спортивной тренировкой, поскольку мышцы работают, а пульс учащается. Кроме того, во время смеха в мозге выделяется много полезных веществ, человек испытывает радость и гармонию. Получается, что смех весьма полезен.
Однако, смерть от смеха, хотя и маловероятна, но все же возможна. Явление это довольно редкое, но встречающееся. Случаи гибели от смеха известны со времен Античности, о нескольких летальных исходах, спровоцированных неудержимым смехом, упоминается в документах начала 18 века.
Паталогический, непрекращающийся смех может быть следствием опасного заболевания — инфаркта продолговатого мозга, в котором находятся центры управления дыханием. Причиной гибели неудержимо хохочущего человека, как правило, становится удушье, инсульт или сердечный приступ. Кроме того, непрекращающийся смех может стать причиной повреждения внутренних органов, что также может привести к летальному исходу.
ЗОЖ,
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