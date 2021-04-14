Каких витаминов нам часто не хватает весной

Дефицит важных веществ способен испортить настроение, лишить сна и привести к хроническим недугам

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Весна — самая настоящая пора обновлений, причем это касается и нашего организма. Все системы выходят из «зимней спячки» и начинают более активную работу. В этот период может оказаться, что нам не хватает некоторых элементов и витаминов, что может привести к сбоям. Чаще всего мы испытываем общую усталость, которая не дает полноценно наслаждаться жизнью. Сегодня мы решили рассказать немного о витаминах, с дефицитом которых мы часто сталкиваемся в весенний период.

Витамин А

Один из важнейших витаминов для нашего организма. Как только его становится меньше нормы, начинаются проблемы с кожей, появляются воспаления и все хронические «болячки» тревожат намного чаще. Восполнить недостаток витамина А помогают такие продукты, как куриные яйца, печень, некоторые виды рыб и сливочное масло. Кроме того, добавьте в свой рацион больше овощей: тыква, морковь и болгарский перец давно известны своим богатым составом витаминов, особенно много в них содержится витамина А. Особенно важен витамин А для развития ребенка, так что старайтесь контролировать уровень важного элемента в организме всей семьи.

Витамин B

Большая группа витаминов, с нехваткой которых мы сталкиваемся чаще всего. Человек, испытывающий дефицит витамина B становится раздражительным, теряет сон, его начинает преследовать невероятная усталость, а аппетит пропадает почти совсем. Если вы замечаете за собой подобные симптомы, сдайте анализ крови и постарайтесь употреблять в пищу молоко, творог, печень, красное мясо и орехи. Также балуйте себя фруктовыми тарелками, на которых должны быть дыня, апельсин, яблоко и виноград. Самое неприятное — витамины группы B легко вымываются из организма, так что важно следить за их уровнем чаще других витаминов.

Витамин Е

Важный витамин для женског о здоровья. Его н едостаток может также сказываться на проницаемости сосудов — очень часто люди с дефицитом витамина Е замечают на коже красные точки, похожие на родинки, на самом деле, проблема заключается в истончении сосудов. Однако чаще всего симптомы дефицита витамина Е проявляются именно в половой системе человека, не зря гинекологи практически всех пациенток проверяют именно на недостаток витамина Е в организме. Витамин содержится в зерновых, растительном масле, семечках и шиповнике. Попробуйте немного разнообразить свой рацион, чтобы снизить риски недостатка витамина Е и избежать неприятных последствий, и все же не ленитесь сдавать анализ хотя бы раз в год.

Витамин D