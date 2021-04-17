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Опасно ли смотреть телевизор, сидя близко к экрану

Мира Маркина
8 часов назад
Если в вашем детстве был телевизор, родители наверняка говорили вам садиться подальше от него. Считалось, что находиться слишком близко к этому устройству чревато негативными последствиями для зрения. Кроме того, многие опасались излучения.
Опасно ли смотреть телевизор, сидя близко к экрану
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Но правда ли опасен телевизор, если смотреть его, сидя близко к экрану? Или это давно устаревший миф? Разбирался "Рамблер".
Старые телевизоры с кинескопами и впрямь создавали рентгеновское излучение. А следовательно, их вполне следовало бы опасаться. Вот только, к счастью современных людей, более или менее заметно фонящие устройства последний раз выпускали до 1970 года. Таким образом, даже если вашему телевизору уже 10 и более лет, бояться его вряд ли стоит.
Как отмечают эксперты, зрение от слишком близкого нахождения к телевизору также не ухудшается. Если вы будете сидеть вплотную к технике, максимум, что произойдет - у вас заболит голова, потому что придется напрягаться, рассматривая картинку.
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