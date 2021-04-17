Опасно ли смотреть телевизор, сидя близко к экрану

Если в вашем детстве был телевизор, родители наверняка говорили вам садиться подальше от него. Считалось, что находиться слишком близко к этому устройству чревато негативными последствиями для зрения. Кроме того, многие опасались излучения.

Но правда ли опасен телевизор, если смотреть его, сидя близко к экрану? Или это давно устаревший миф? Разбирался "Рамблер".

Старые телевизоры с кинескопами и впрямь создавали рентгеновское излучение. А следовательно, их вполне следовало бы опасаться. Вот только, к счастью современных людей, более или менее заметно фонящие устройства последний раз выпускали до 1970 года. Таким образом, даже если вашему телевизору уже 10 и более лет, бояться его вряд ли стоит.