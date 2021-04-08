Как поддержать печень, если намечается праздник

Совсем скоро начнется пора весенних праздников, когда большинство отправится за город, чтобы хорошо провести время на природе — находиться в городе в хорошую погоду просто невозможно. Но праздники, как мы знаем, помимо позитива приносят и проблемы со здоровьем. Больше всего страдает печень, на которую приходится основной удар из токсинов. Как же не допустить преждевременного разрушения или хотя бы помочь важнейшему органу справиться с такой нагрузкой? Давайте выясним.

Коррекция меню

Если вы знаете, что уже совсем скоро отправитесь «вредно» отдыхать, начните готовиться к этому дню с помощью коррекции меню: за неделю до и всю неделю после праздников старайтесь вести максимально здоровый образ жизни, для этого полностью исключите жареные и жирные блюда, старайтесь обходиться без копченостей и большого количества соли, и конечно же — никакого алкоголя. Разнообразьте меню нежирной белой рыбой, оливковым маслом и тыквенными семечками, которые содержат вещества, помогающие печени восстановиться. На самом же мероприятии старайтесь не налегать на крепкий алкоголь и острые блюда — так вы облегчите нагрузку на и так страдающий орган.

Сохраняем водный баланс

Как известно, вода необходима всегда — важно не допускать обезвоживания, так как токсины выводятся только с учетом того, что вы ежедневно помогаете организму не терять влагу. Если вам сложно выпивать стандартные два литра, старайтесь выпивать не меньше половины литра небольшими порциями на протяжении дня. Печени будет намного проще справиться с потоком токсинов, если вы не забудете прихватить бутылочку негазированной воды. Помним, что чай и кофе, как и газированные напитки, не могут заменить простую чистую воду.

Больше активности

Организму проще поддерживать обмен веществ в активном состоянии, если вы ежедневно даете ему физическую нагрузку. Совсем не обязательно пропадать в спортзале, хватит и длительной прогулки в спокойном режиме. Это правило подходит не только для тех дней, когда вы перегружаете печень тяжелой пищей, но и в обычное время. Вместе с правильным питанием физическая активность дает просто невероятные результаты — печень будет страдать намного меньше.

Будьте осторожны с лекарствами