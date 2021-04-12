Почему опасно чистить уши ватными палочками

Люди, тщательно следящие за своей гигиеной, даже не подозревают, что вредят здоровью своих ушей, ежедневно используя ватные палочки. "Рамблер" расскажет, как правильно чистить уши и как ватные палочки вредят здоровью ушей.

Многие скажут, что уши стоит полностью отчищать от серы начисто и как можно глубже. В действительности же чистить нужно там, куда может проникнуть палец, и не более. Избыток серы удаляется самостоятельно без посторонней помощи.

Зачем нужна ушная сера

Эволюция одарила нас ушной серой неспроста. Эта желтоватая субстанция выполняет сразу несколько функций. Во-первых, сера защищает ухо от пыли, грязи насекомых и грибков. Когда мы говорим, жуем или совершаем другие движения челюстью, то лишняя сера удаляется вместе с налипшими на нее ненужными нашему уху объектами.

Некоторые исследования показывают, что ушная сера не просто является препятствием, но также обладает и бактерицидным свойством. Простыми словами, ушная сера убивает бактерии, которые пытаются проникнуть в ушной канал. Помимо всего прочего, сера смазывает и увлажняет ушной проход.

Состав, свойства и цвет серы зависят от многих факторов. Например от того к каким народам вы принадлежите, где вы живете и что вы едите, будет зависеть будет ли ваша сера вязкой или сухой, белой или коричневой и в каком количестве она будет выделяться.

Как не нужно пользоваться ушными палочками

Ни в коем случае нельзя засовывать ушные палочки прямо в ухо, это указано даже на упаковках. Неправильное использование палочек может привести к уплотнению ушной серы и проталкиванию ее вглубь ушного канала. Последствия у этого могут быть серьезными, как, например, частичная или полная потеря слуха вследствие повреждения барабанной перепонки.

Последствия пользования ушными палочками

Если вы постоянно будете прочищать ушные проходы, то ваш организм будет воспринимать это как сигнал того, что нужно выделять больше серы. Практически всегда это приводит к гиперсекреции, то есть к чрезмерному выделению ушной серы.