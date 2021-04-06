Врач объяснила, когда жир полезен для здоровья

Она отметила, что растительные жиры являются незаменимым источником омега-6 и омега-9 полиненасыщенных жирных кислот и необходимы для организма, потому что защищают сосуды и сердце от воспалительных дегенеративных изменений и в умеренных количествах полезны для сердечно-сосудистой системы.