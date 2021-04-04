Ученые назвали лучший режим питания для долголетия

Ученые разработали режим питания, который способен реально продлить жизнь. Об этом рассказали в журнале Science and Technology Daily.

Так, по мнению специалистов, основной упор нужно сделать на фрукты.

"Исследование показало, что ежедневное потребление около пяти порций фруктов и овощей связано с самым низким риском смерти", — говорится в отчете.

В частности, в исследовании участвовало около 1,9 миллиона человек из 29 государств мира. Согласно результатам исследования, люди, употребляющие по пять порций овощей и фруктов в день, имели наибольшую продолжительность жизни.

При этом риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был ниже на 12%, от онкологии – на 10 %, а от респираторных болезней — на 35%.

Ученые также отметили, что полезными являются не все овощи и фрукты. Например, употребления крахмальных овощей вроде картофеля и гороха на продолжительности жизни никак не сказывалось.