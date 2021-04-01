При регулярном употреблении проточной воды в организме накапливаются соли кальция и железа, что способно привести к отравлению и тяжелым последствия. Такую опасность раскрыла в интервью порталу «Ридус» терапевт Надежда Чернышова.

Вода из-под крана может быть опасна для людей с больными почками, так как организм не сможет справиться с фильтрацией. При этом если водопроводную воду изредка будет пить здоровый человек, его здоровье не ухудшится.

По словам врача, особенно внимательно к воде из-под крана стоит относиться во время весенних паводков, потому что в это время в ней могут содержаться болезнетворные бактерии. Так, если фильтры работают недостаточно хорошо, то патогены могут попасть в воду и инфицировать человека.

«Такой путь есть, в нашей стране он нечасто случается, но иногда во время весеннего паводка бывает, что очистные сооружения не справляются», — пояснила Чернышова.

Чернышова также опровергла миф о том, что кипяченая вода становится «мертвой» и вредной для здоровья. Она пояснила, что высокая температура убивает микробы в воде и способствует образованию осадка солей кальция, однако никак не меняет свойства воды: ее жесткость и содержание железа.

Задержать вредные примеси и минералы в воде способны фильтры. «Я рекомендую дополнительно фильтровать воду. Варианта два: либо это кувшин, либо это домашний фильтр, который ставится на трубу. В фильтрах главное — вовремя менять картридж, иначе вместо пользы от фильтра будет только вред», — заключила она.