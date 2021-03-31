Правда ли, что с возрастом слух становится хуже

Снижение слуха серьезно затрудняет жизнь, ограничивает общение и выбор профессий. Обычно потерю слуха называют тугоухостью, но если способность слышать утрачивается совсем – тогда это уже глухота. "Рамблер" выяснил, ухудшается ли слух с возрастом.

Врачи полагают, что потеря слуха с возрастом происходит по естественным причинам. Обычно ухудшение наступает в возрасте от 45 до 65 лет. Происходит это из-за того, что чувствительные волосковые клетки ушной раковины со временем повреждаются и сигнал в слуховой нерв доходит хуже.

Первыми "отключаются" звуки шелеста листьев и тикающих часов. В связи с этим, врачи советуют после 50 лет проводить ежегодную проверку слуха, так как потеря слуха влияет на работоспособность мозга.

Если мозг недостаточно долго тренируется воспринимать окружающие звуки из-за потери слуха, то нервные связи постепенно исчезают. В результате мозг не только начинает терять слух, но и стареет быстрее.

При этом можно предотвратить раннюю потерю слуха. Нужно по возможности избегать повреждения барабанной перепонки. Обычно повреждения происходят во время чистки ушей, перелетах или в результате ударов, также важно вовремя лечить насморк и болезни ушей.

Недавно американские ученые выяснили, что от потери слуха может защитить зеленый чай. В нем содержится полезное вещество — ресвератрол, который нейтрализует действие свободных радикалов.

Помимо этого, врачи рекомендуют делать несложные упражнения для поддержания слуховой деятельности. Для этого необходимо закрыть глаза и попытаться вычленить как можно больше звуков в окружающем пространстве.