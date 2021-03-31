Почему всем нам нужно чаще сидеть на корточках

В современном мире большую часть времени люди проводят в положении сидя. Мы сидим за рабочим столом, во время обеденного перерыва, вечером при просмотре фильма и в общественном транспорте. Даже если вы регулярно занимаетесь спортом, сидячий образ жизни может спровоцировать ряд проблем со здоровьем. Однако, к счастью, есть неожиданный способ избавиться от грядущих недугов - чаще сидеть на корточках. Зачем? Расскажет "Рамблер".

Подвижность суставов

"В каждом нашем суставе есть синовиальная жидкость. Она как смазка, которая питает хрящи. Чтобы жидкость вырабатывалась, нужны две вещи: движение и сжатие. Если сустав не двигается в полном диапазоне, например, тазобедренные и коленные суставы никогда не сгибаются больше чем на 90 градусов, организм считает, что его не используют — и перестаёт производить синовиальную жидкость",

- объясняет физиотерапевт Бахрам Джэм.

Иными словами, если вы хотите сохранить подвижность суставов на долгие годы, почаще сгибайте колени - например, садитесь на корточки.

Долголетие

Группа медиков из Бразилии и США пришла к выводу, что гибкость, сила мышц и умение держать баланс напрямую влияют на продолжительность жизни. Ученые попросили добровольцев в возрасте от 51 года до 80 лет сесть на пол, а затем подняться при помощи любого удобного способа. Наблюдения показали, что у тех, кто встает с легкостью, вероятная продолжительность жизни на три года больше, чем у тех, кому требуется опора.

Архетипическая поза