Эффективна ли диета по группе крови

Питание по группе крови действительно дает результат или это очередной модный тренд? Рассказываем в материале "Рамблера".

Питер д'Адамо, диетолог из Америки, в 1996 году популяризовал питание по группам крови системы АВ0. Его книга "4 группы крови — 4 образа жизни" стала бестселлером и продавалась миллионными тиражами.

Автор был глубоко убежден, что в процессе эволюции состав крови человека менялся с изменением вида пищи. Рацион, тип обмена веществ формировались под преобладающий вид общественного труда. Таким образом он выделял "охотников", "земледельцев", "кочевников" и людей смешанного типа.

В зависимости от группы крови людям предлагалась разная система питания - кому-то предпочтительно красное мясо, другим, согласно данной схеме, следовало налегать на рыбу, третьим якобы были необходимы кисломолочные продукты.