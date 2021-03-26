Назван фактор преждевременной смерти у женщин

Американские ученые выяснили, что у женщин, имевших выкидыши, на 19 процентов выше риск преждевременной смерти. Результаты исследования опубликованы в научном журнале The BMJ.

Специалисты изучили данные медицинских наблюдений ста тысяч жительниц США за период с 1993 года по 2017-й. Они сравнили потенциально влияющие на здоровье факторы, в том числе питание и образ жизни.

Наиболее подверженными повышенному риску оказались те женщины, у которых было несколько выкидышей, а также те, у кого они происходили в начале репродуктивного периода. Отмечается, что связь между выкидышем и преждевременной смертью сильнее всего проявлялась в случаях смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — 48 процентов.

По данным ученых, результаты исследования демонстрируют, что выкидыш может быть ранним фактором риска для здоровья женщин, включая преждевременную смерть.