Проблемы в работе сердца и сосудов возникают не только у пожилых людей.

С одной стороны, пожилые действительно в группе риска: проблемы с сердечно-сосудистой системой действительно чаще диагностируются именно у них. Но и у молодых организм не всегда работает как часы. Многие нарушения на ранних стадиях протекают практически бессимптомно и только по мере прогрессирования начинают влиять на самочувствие.

Гипертония, которая может повлиять на нормальную работу сердца и сосудов, а также вызвать проблемы с работой почек и других органов, может проявляться у людей 18-30 лет и обернуться серьезными проблемами с сердцем в зрелом и пожилом возрасте.

Повышенный уровень холестерина в крови тоже может долго молчать о себе, но повышает риск развития атеросклероза, а это ведет к ишемической болезни сердца, инсульту и инфаркту.

Опасна для молодых и аритмия, при которой сердце может начать биться слишком часто, медленно или нерегулярно. Ставшая нормой аритмия негативно скажется на здоровье.

"С аритмией сталкивается каждый четвертый житель планет. Часто аритмия долго остается незаметной и человек даже не подозревает, что с его сердечным ритмом что-то не так. Распространенные симптомы аритмии – одышка, приступы кашля, эпизоды головокружения или повторные обмороки – пациенты не всегда связывают с аритмией, списывая их на усталость, стресс или другие заболевания", — говорит Ольга Викторовна Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети лабораторных офисов KDL.

Прогрессирование может привести к инсультам инфарктам , которые могут оставить человека инвалидом или привести к гибели.