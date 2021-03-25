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Вредно ли на самом деле запивать еду

Мира Маркина
15 часов назад
Многие люди убеждены, что запивать еду вредно для пищеварения. Но так ли это на самом деле и стоит ли ждать окончания приема пищи, чтобы выпить воду или другой напиток? Разбирался "Рамблер".
По мнению американского диетолога Герберта Шелтона во время еды и сразу после нее действительно стоит воздержаться от напитков. Эксперт напоминает, что вода ослабляет действие слюны, участвующей в процессе пищеварения. Из-за этого слюна не оказывает должного расщепляющего действия, и ее работу приходится выполнять желудку.
Однако противники позиции Шелтона утверждают другое. По их мнению, желудок не обращает внимание на то, когда именно вы пьете воду. Вдобавок к этому, во время приема пищи в организме повышается уровень лейкоцитов, что увеличивает потребность организма в жидкости.
Но на чьей стороне правда?
Как оказалось, лейкоциты все-таки не играют роли. Но вместе с тем, согласно множеству крупных исследований диетологов и других экспертов, запивать еду можно без вреда для пищеварения. Поэтому, если вы чувствуете жажду, - не ограничивайте себя в напитках.
ЗОЖ,
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