Вредно ли на самом деле запивать еду

Многие люди убеждены, что запивать еду вредно для пищеварения. Но так ли это на самом деле и стоит ли ждать окончания приема пищи, чтобы выпить воду или другой напиток? Разбирался "Рамблер".

По мнению американского диетолога Герберта Шелтона во время еды и сразу после нее действительно стоит воздержаться от напитков. Эксперт напоминает, что вода ослабляет действие слюны, участвующей в процессе пищеварения. Из-за этого слюна не оказывает должного расщепляющего действия, и ее работу приходится выполнять желудку.

Однако противники позиции Шелтона утверждают другое. По их мнению, желудок не обращает внимание на то, когда именно вы пьете воду. Вдобавок к этому, во время приема пищи в организме повышается уровень лейкоцитов, что увеличивает потребность организма в жидкости.

Но на чьей стороне правда?