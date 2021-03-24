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Первые признаки дефицита белка в организме

Елизавета Назарова
2 часа назад
С пищей человек получает массу микроэлементов, которые помогают поддерживать жизнедеятельность. Все знают, что ежедневно нужно потреблять определенное количество белков, жиров и углеводов для того, чтобы организм функционировал нормально.
Известно, что белок помогает спортсменам накачать мышцы, но на этом его функции не заканчиваются. Недостаток белка может спровоцировать серьезные последствия, так как он является строительным материалом не только для мышц, но и для всего в организме. Понять, что вы употребляете недостаточное количество белка, можно по некоторым сигналам, которые вам посылает тело. Как их распознать — смотрите в видео.
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