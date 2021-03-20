Доктор Мясников перечислил лучшие продукты для долголетия 

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Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», какие продукты способствуют долголетию. Об этом сообщает РИА Новости

Специалист привел данные научных исследований, в которых называются семь обязательных продуктов, которые должны составлять основу рациона любого человека.

«Это овощи, фрукты, это морепродукты, рыба, это красное вино в умеренных количествах, это орехи, в частности, миндаль, это черный шоколад и чеснок»,

— перечислил Мясников.

Врач добавил, что просто вредных или полезных продуктов нет, а существует правильный и неправильный образ питания.