Как проблемы с кишечником могут привести к онкологии

Как замечают специалисты, до 90% проблем со здоровьем человека связаны с правильной работой и “самочувствием” кишечника. Ведь именно этот орган служит “резервуаром”, в котором скапливается основная часть всех ненужных и вредных веществ, попадающих в организм извне. О том, к каким последствиям это может привести, читайте в материале “Рамблера”.

Плохое настроение и снижение работоспособности

За хорошее настроение, устойчивость к стрессам, интеллектуальные способности и работоспособность несет ответственность гормон серотонин. Около 80% этого гормона продуцируется микроорганизмами толстой кишки. Эти микроорганизмы могут существовать и правильно функционировать только в условиях чистой среды. А значит, “захламленность” кишечника негативно сказывается на их работе, что, в свою очередь, приводит к проблемам со сном, работоспособностью и плохому настроению

Болезни сердца, онкология, ухудшение состояния кожи, проблемы с щитовидкой

Все эти и некоторые другие проблемы могут возникнуть вследствие того, что проблемы с кишечником влияют на усвоение организмом витамина D. Ухудшение усвоения этого витамина провоцирует возможность развития перечисленных заболеваний, а также приводит к возникновению апатии, ухудшению работы иммунной системы, слабости костей.

Снижение активности иммунной системы