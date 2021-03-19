Как проблемы с кишечником могут привести к онкологии

Как замечают специалисты, до 90% проблем со здоровьем человека связаны с правильной работой и “самочувствием” кишечника. Ведь именно этот орган служит “резервуаром”, в котором скапливается основная часть всех ненужных и вредных веществ, попадающих в организм извне. О том, к каким последствиям это может привести, читайте в материале “Рамблера”.
Плохое настроение и снижение работоспособности
За хорошее настроение, устойчивость к стрессам, интеллектуальные способности и работоспособность несет ответственность гормон серотонин. Около 80% этого гормона продуцируется микроорганизмами толстой кишки. Эти микроорганизмы могут существовать и правильно функционировать только в условиях чистой среды. А значит, “захламленность” кишечника негативно сказывается на их работе, что, в свою очередь, приводит к проблемам со сном, работоспособностью и плохому настроению
Болезни сердца, онкология, ухудшение состояния кожи, проблемы с щитовидкой
Все эти и некоторые другие проблемы могут возникнуть вследствие того, что проблемы с кишечником влияют на усвоение организмом витамина D. Ухудшение усвоения этого витамина провоцирует возможность развития перечисленных заболеваний, а также приводит к возникновению апатии, ухудшению работы иммунной системы, слабости костей.
Снижение активности иммунной системы
В кишечнике встречается больше всего особых клеток крови, которые ведут борьбу с бактериями, вирусами и опухолевыми клетками. Эти бойцы носят название Т-лимфоциты. Если в кишечнике много “мусора”, что Т-лимфоциты вместо своей основной задачи начинают выполнять процесс “уборки” территории, приводя кишечник в порядок. Активность иммунной системы, разумеется, в этом случае сильно снижается.