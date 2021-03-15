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Ученые признали гранатовый сок полезным для мозга

Мира Маркина
4 часа назад
Американские ученые установили, что употребление беременными женщинами гранатового сока способно защитить плод от травм мозга во время внутриутробного развития. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.
Задержка внутриутробного развития плода (ЗВУР) - распространенный недуг, который провоцирует недостаток поступления питательных веществ и кислорода в организм новорожденного в связи с дефектами плаценты. Примерно у одного из десяти младенцев диагностируется ЗВУР, которая повышает риск смерти и нарушений нервного развития.
В исследовании приняли участие 99 беременных женщин, которые были распределены на несколько групп в зависимости от уровня потребления гранатового сока. После того, как были получены результаты МРТ, выяснилось, что ежедневное употребление напитка, богатого полифенолами, снижает риск травмы головного мозга у младенцев с ЗВУР, особенно в третьем триместре, когда центральная нервная система младенца может быть особенно уязвима.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что любовница Мамаева показала тест на беременность.
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