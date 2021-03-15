Головные боли беспокоят многих людей, но, наверно, самые невыносимые приступы случаются во время мигрени. Чаще всего мигрень обусловлена наследственностью, психоэмоциональным состоянием, возрастом и даже полом (у женщин встречается чаще). Но ученые доказали, что большую роль в возникновении приступов мигрени играет и питание. Вернее, дефицит некоторых веществ, которые человек недополучает с пищей. О том, что это за вещества, и какие продукты следует включить в свой рацион, читайте в материале “Рамблера”.

Витамин D

Недостаток этого витамина в организме может негативно влиять на многие сферы здоровья человека: начиная от пониженного иммунитета, заканчивая приступами мигрени. Витамин D вырабатывается в теле самостоятельно, но лишь под солнечными лучами. В другое же время необходимо “подпитывать” организм. Богаты витамином D морепродукты, яйца, бобовые, молочные продукты. Также специалисты рекомендуют принимать этот витамин в виде добавок к пище.

Магний

Специалисты утверждают, что тяжесть и число приступов мигреней зачастую зависят от дефицита магния в организме. Согласно статистике, около 80% людей испытывают дефицит магния при обычном рационе питания. Если же этот дефицит устраняется, приступы мигрени проходят или переносятся значительно легче. Получить магний проще всего из таких продуктов, как орехи, шпинат, бобовые, авокадо.

Витамин B12 и фолиевая кислота

Дефицит этих веществ в организме влияет на психоэмоциональное состояние: человек становится раздражительным, больше подвергается стрессам. Мигрени в таких случаях фиксируются довольно часто. Чтобы предотвратить дефицит этих веществ в организме, необходимо включить в свое меню достаточное количество куриных яиц (в них много витамина B16), а также шпинат, брокколи, морковь, тыкву и свеклу, богатые фолиевой кислотой.

Железо и медь